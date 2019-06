Il calendario del Mondiale femminile: Italia già qualificata agli ottavi

Questo il calendario della Coppa del Mondo femminile in programma dal sette giugno al sette luglio in Francia. L’Italia è inserita nel Gruppo C con Australia (9 giugno ore 13:00), Giamaica (14 giugno ore 18:00) e Brasile (18 giugno ore 21:00). Accedono alla fase successiva le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze dei sei gironi.

Gli ottavi di finale si disputeranno tra il 22 giugno e il 25 giugno, i quarti tra il 27 giugno e il 29 giugno, mentre le semifinali si giocheranno 2 e 3 luglio. Finale per il terzo posto il 6 luglio alle 17:00, mentre la finalissima si giocherà il 7 luglio sempre alle 17:00.

GRUPPO A

Venerdì 7 giugno

21:00 Francia-Corea del Sud 4-0

Sabato 8 giugno

21:00 Norvegia-Nigeria 3-0

Mercoledì 12 giugno

15:00 Nigeria-Corea del Sud 2-0

21:00 Francia-Norvegia 2-1

Lunedì 17 giugno

21:00 Nigeria-Francia

21:00 Corea del Sud-Norvegia

GRUPPO B

Sabato 8 giugno

15:00 Germania-Cina 1-0

18:00 Spagna-Sud Africa 3-1

Mercoledì 12 giugno

18:00 Germania-Spagna 1-0

Giovedì 13 giugno

21:00 Sud Africa-Cina 0-1

Lunedì 17 giugno

18:00 Cina-Spagna

18:00 Sud Africa-Germania

GRUPPO C

Domenica 9 giugno

13:00 Australia-Italia 1-2

15:30 Brasile-Giamaica 3-0

Giovedì 13 giugno

18:00 Australia-Brasile 3-2

Venerdì 14 giugno

18:00 Giamaica-Italia 0-5

Martedì 18 giugno

21:00 Giamaica-Australia

21:00 Italia-Brasile

GRUPPO D

Domenica 9 giugno

18:00 Inghilterra-Scozia 2-1

Lunedì 10 giugno

18:00 Argentina-Giappone 0-0

Venerdì 14 giugno

15:00 Giappone-Scozia 2-1

21:00 Inghilterra-Argentina

Mercoledì 19 giugno

21:00 Giappone-Inghilterra

21:00 Scozia-Argentina

GRUPPO E

Lunedì 10 giugno

21:00 Canada-Camerun 1-0

Martedì 11 giugno

15:00 Nuova Zelanda-Olanda 0-1

Sabato 15 giugno

15:00 Canada-Camerun 1-0

21:00 Nuova Zelanda-Olanda 0-1

Giovedì 20 giugno

18:00 Camerun-Nuova Zelanda

18:00 Olanda-Camerun

GRUPPO F

Martedì 11 giugno

18:00 Cile-Svezia 0-2

21:00 USA-Thailandia 13-0

Domenica 16 giugno

15:00 Svezia-Thailandia

18:00 USA-Cile

Giovedì 20 giugno

21:00 Svezia-USA

21:00 Thailandia-Cile