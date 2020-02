Il calendario dell'Inter fino al 24 maggio: adesso due trasferte decisive

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Calendario non semplice per l'Inter di Antonio Conte, che ieri con una grande ripresa ha fatto suo il derby di Milano. Nelle prossime due gare in trasferta, la squadra nerazzurra affronterà le altre squadre in corsa per lo Scudetto e proprio quelle due partite ci diranno con maggiore esattezza le ambizioni della squadra meneghina.

Più gare lontano dal Meazza che casalinghe per la squadra di Conte, che dovrà fare i conti anche con un rush finale non semplice: Napoli alla penultima e Bergamo per chiudere. Di seguito il calendario.

24esima giornata Lazio-Inter

25esima giornata Inter Sampdoria

26esima giornata Juventus-Inter

27esima giornata Inter-Sassuolo

28esima giornata Parma-Inter

29esima giornata Inter-Brescia

30esima giornata Inter-Bologna

31esima giornata Hellas Verona-Inter

32esima giornata Inter-Torino

33esima giornata SPAL-Inter

34esima giornata Roma-Inter

35esima giornata Inter-Fiorentina

36esima giornata Genoa-Inter

37esima giornata Inter-Napoli

38esima giornata Atalanta-Inter

Classifica Serie A dopo 23 giornate

Juventus 54 punti

Inter 54 punti

Lazio 53 punti