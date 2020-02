Il calendario della Juve fino al 24 maggio: allo Stadium gli scontri diretti

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

L'Inter tra tre giornate, la Lazio a cinque turni dalla fine. Sono i due match già cerchiati in rosso alla Continassa, nel centro d'allenamento di una Juventus reduce dal ko contro il Verona, ma che dinanzi a sé ha un calendario che può strappare un sorriso: ha entrambi gli scontri diretti in casa e nei prossimi 15 match di campionato giocherà otto partite tra le mura amiche.

Nel prossimo turno, mentre le altre due squadre si sfideranno all'Olimpico, il non irresistibile impegno contro il Brescia. Poi la SPAL prima del derby d'Italia. Non semplice il rush finale: Lazio alla quintultima, Roma per chiudere e nel mezzo la non semplice trasferta di Cagliari. Di seguito il calendario dei bianconeri.

24esima giornata Juventus-Brescia

25esima giornata SPAL-Juventus

26esima giornata Juventus-Inter

27esima giornata Bologna-Juventus

28esima giornata Juventus-Lecce

29esima giornata Genoa-Juventus

30esima giornata Juventus-Torino

31esima giornata Milan-Juventus

32esima giornata Juventus-Atalanta

33esima giornata Sassuolo-Juventus

34esima giornata Juventus-Lazio

35esima giornata Udinese-Juventus

36esima giornata Juventus-Sampdoria

37esima giornata Cagliari-Juventus

38esima giornata Juventus-Roma

Classifica Serie A dopo 23 giornate

Juventus 54 punti

Inter 54 punti

Lazio 53 punti