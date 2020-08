Il caso Dybala e il possibile addio agita i media argentini: interrogativi sul futuro

Il futuro di Paulo Dybala agita anche i media argentini. Le prime dei quotidiani sportivi italiani, con forti richiami al futuro probabilmente lontano dalla Juventus, hanno eco importante in Sudamerica. Questo così come le reazioni dei tifosi. "Dybala no non merece", titola La Nacion, citando uno dei tanti commenti che si schierano dalla parte della Joya a proposito del suo futuro. La Juventus non lo considererebbe più incedibile e per questo anche in Argentina si chiedono il perché di questa scelta meramente economica da parte del club.