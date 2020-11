Il Cholito Simeone tra presente e futuro: "A Cagliari sto bene... ma tifo Atletico da sempre"

Protagonista di un'intervista a Marca Sport Weekend, l'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone ha parlato di un possibile futuro non troppo lontano: "A Cagliari sto molto bene e mi piacerebbe cambiare a un certo punto della mia carriera. Mi aiuterebbe a crescere, forse potrei andare in Spagna o in Inghilterra che è un altro posto che mi piace molto. Dico sempre che stare in nazioni diverse aiuta ad essere un giocatore migliore, incontrando campionati e giocatori diversi. Mi piacerebbe continuare a crescere. Quel che provo per l'Atletico Madrid è differente da quel che provo perché mio padre che è là. Ogni volta che mio padre giocava, mettevo la maglia dell'Atletico ed ero un tifoso della squadra. Questo aspetto è anche cresciuto dopo che mio padre è tornato all'Atletico".