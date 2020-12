Il Crotone ferma l’Udinese: poche emozioni al Friuli, 0-0 e un buon punto per Stroppa

Udinese-Crotone finisce 0-0.

Poche emozioni, nessun gol, tutto molto chiaro dal primo all’ultimo minuto. Il Crotone strappa un punto d’oro e dà continuità alla prima vittoria in campionato ottenuta sullo Spezia, tornando a casa (in maniera figurata: gli uomini di Giovanni Stroppa resteranno infatti al Nord Italia) con un pareggio che per la classifica fa sempre brodo. L’Udinese vede fermarsi la sua striscia di vittorie consecutive e un po’ si mangia le mani perché, in una partita davvero molto equilibrata, al Friuli i bianconeri avrebbero comunque fatto qualcosa in più rispetto agli ospiti per strappare i tre punti. Anche con Rodrigo de Paul a mezzo servizio, perché frenato da un problema al ginocchio accusato a fine primo tempo: da capire se sia stata una buona idea, in ottica futura. Nella ripresa, Luca Gotti cerca la scossa con Gerard Deulofeu: lo spagnolo mette sale sulla coda della partita, ma non riesce a sbloccare un risultato che sembrava scritto fin dalle prime battute e l’assedio finale dell’Udinese non è riuscito a scalfire. Il punto, come detto, fa più comodo al Crotone, sia per le ambizioni stagionali che per quanto visto in 90 minuti di tanta attenzione e pochi (se non nulli) brividi.

LE SCELTE INIZIALI: PEREYRA E MOLINA CONTRO PEREIRA E MOLINA - Al di là della sfida tra cognomi, nella formazione friulana la scelta di Gotti per l’attacco cade su Nestorovski. Fuori Nuytinck in difesa, a centrocampo torna Arslan. Gotti risponde riproponendo la coppia Riviere-Simy, con Messias arretrato sulla linea dei centrocampisti come in altre occasioni.

RETI BIANCHE AL 45’. MEGLIO L’UDINESE - Gara molto equilibrata sin dalle prime battute. Messias è in marcatura su De Paul e il gioco dei calabresi ne risente. Meno quello dei friulani: l’argentino manda in porta Pussetto, partito da posizione irregolare. L’unico vero intervento di Musso nei primi 45’ è una parata più spettacolare che complicata su una punizione dalla grande distanza dello stesso fantasista brasiliano. I bianconeri si vedono ancora con la solita iniziativa di De Paul: alla mezz’ora parte in slalom e scarica per Nestorovski. Il macedone telefona all’indirizzo di Cordaz. Brivido nel finale per Gotti: sempre De Paul cade a terra e si tocca il ginocchio. Rientrerà in campo, seppur dolorante. Nonostante lui, la prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0. E ai punti meriterebbe l’Udinese: non basta per aver ragione di un Crotone più coperto ma coriaceo.

DE PAUL RESISTE. IL RISULTATO ANCHE -

L’argentino, come detto, rimane sul manto erboso: passeggia, ma tanto basta a essere il migliore. Gotti e Stroppa cambiano alcune carte in tavola: fuori Riviere per avanzare Messias, fuori Nestorovski per avere più incisività con Deulofeu. Funziona meglio la mossa del tecnico di casa, e l’ex Watford manda anche in gol Pussetto a porta vuota, ma partendo in posizione irregolare: gol annullato dopo qualche secondo e tra le proteste dei difensori, che si erano fermati per la bandierina alzata. Una delle migliori occasioni udinesi finisce sul piede di Molina, che da due passi sceglie un improvvido tocco di esterno. Ancora Deulofeu serve a De Paul la palla del potenziale matchpoint: forse ancora dolorante, il 10 preferisce l’appoggio al tiro. Pussetto colpisce, Cordaz dice di no. Il forcing finale dei padroni di casa non dà gli esiti sperati.

UDINESE-CROTONE 0-0

Ammoniti: 28’ Messias, 39’ Petriccione, 77’ Henrique, 87’ Dragus nel Crotone. 8’ Samir nell’Udinese.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina (79’ Stryger Larsen), de Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski (65’ Deulofeu), Pussetto. Allenatore: Luca Gotti.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pereira, Messias (82’ Dragus), Petriccione (82’ Zanellato), Molina, Reca; Riviere (55’ Henrique), Simy.