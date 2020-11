Il ct macedone su Elmas: "Il Napoli ha un tesoro in casa"

Dopo la prima incredibile e straordinaria qualificazione agli Europei, il commissario tecnico della Macedonia, Igor Angelovski, ha parlato di Eljif Elmas, uno dei protagonisti nella vittoria con la Georgia. "Chi sarà il prossimo leader? Elmas, è fortissimo - ha detto a La Gazzetta dello Sport - il Napoli ha un tesoro in casa". Il ct ha spiegato anche il prosieguo della nottata post qualificazione. "Guardi il video che abbiamo postato a fine gara, i ragazzi con me in sala stampa, l’orgoglio di un popolo. Le parole non servono, non bastano, momenti che porteremo sempre dentro".