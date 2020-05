Il designatore Rizzoli: "Spiegare le decisioni in pubblico? Se le parole vengono travisate, è dura"

vedi letture

"Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara: quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza". Nell'intervista a SportMediaset, il designatore arbitrale Nicola Rizzoli spiega cosa cambierà dopo la pandemia, sottolineando invece il persistere delle perplessità in merito all'idea di far parlare gli arbitri per spiegare le decisioni prese in campo: "Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l'apertura delle comunicazioni".