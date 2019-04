Il disastro in numeri di Pastore. Milioni al vento, da stella a desaparecido

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le cifre: 25 milioni di euro, quinquennale da 4 milioni a stagione. I numeri stagionali: 11 gare in A, 2 gol, 1 assist, 449 minuti totali. 135 in Coppa Italia con 1 gol, 60 in Champions League. E' la stagione di Javier Pastore , tra i flop della Serie A e tra i potenziali candidati al ruolo di peggior acquisto della scorsa estate. Arrivato con grandi attese, il Flaco ha perso i galloni da titolare e lo score è decisamente deludente. In Champions, come detto, scampoli di partita nel ko contro il Viktoria Plzen, mentre nelle gare che contavano era fuori per infortunio. Un problema fisico lo ha tenuto fuori, a lungo. Nel 2019 ha giocato solo ventiquattro minuti nel tracollo del derby contro la Lazio in Serie A, tutta la gara contro l'Entella e un tempo nel disastro contro la Fiorentina nel ko per 7-1 di Tim Cup. Gare giocate per intero? Quella coi liguri, squadra di C, in Coppa, e il 27 agosto nel 3-3 contro l'Atalanta, dove ha fatto 1 gol e 1 assist. Sembrava un inizio. E' stato un lampo, nel buio, nel disastro.