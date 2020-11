Il ds dello Schalke e il futuro di Kabak: "Il Milan ce l'ha chiesto. Non escludo l'addio a gennaio"

Joche Schneider, direttore sportivo dello Schalke 04, ha parlato a WAZ di Ozan Kabak, accostato al Milan in estate e tutt'ora un obiettivo per i rossoneri: "Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato e una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Ho solamente letto cosa veniva scritto in quei giorni. Cessione a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, come si può intuire che questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Quindi non posso e non voglio escludere nulla".