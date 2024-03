Il fratello di Joe Barone: "Grati alla curva Fiesole. Mi dispiace non essere al Franchi domani"

Giovanni Barone, fratello di Joe, direttore generale della Fiorentina scomparso la scorsa settimana, ha rilasciato un'intervista a LaPresse parlando della gara di domani tra i viola e il Milan, prima partita dopo la morte del dirigente: "Penso che domani la Fiorentina possa essere trascinata dal ricordo di Joe. Giocare in casa vuol dire scendere in campo sempre come se ci fosse un giocatore in più e domani lo sarà ancor di più. Noi tre fratelli la guarderemo a casa mia tutti insieme. Mi dispiace non poter essere al Franchi per vedere dal vivo cosa faranno i tifosi viola, come famiglia siamo molto molto grati alla curva Fiesole.

Negli ultimi giorni siamo stati inondati da messaggi di tifosi del Milan che sperano che la Fiorentina possa vincere. Arrivano messaggi di persone che non conosciamo e scrivono: ‘questa è l’unica volta che spero che la mia squadra perda’. Come famiglia siamo molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto e per quello che faranno per il ricordo di Joe”.

Il comunicato della Curva Fiesole di martedì scorso, con l'annuncio della coreografia che verrà fatta prima della gara contro il Milan.

"In occasione della partita di sabato, si invita la tifoseria a presenziare alle 18.45 nei pressi dei cancelli tra la Fiesole e la Tribuna al passaggio del pullman, per dare ancora una volta un messaggio di forza ai nostri ragazzi. In un momento così difficile dobbiamo restare ancora più uniti e dimostrare come Firenze si rialza dalle difficoltà. Invitiamo inoltre tutti i tifosi, ad entrare il prima possibile allo stadio per seguire le istruzioni necessarie alla buona riuscita della coreografia che sarà messa in atto in Curva e Maratona".