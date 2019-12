Il gennaio dell'Atalanta: Gasp vuole rinforzi, Percassi lo accontenterà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rosa atalantina è un pelo corta per i tre impegni. Così il passaggio in turno in Champions League, dopo l'impresa di Kharkiv, ha dato il la ai possibili acquisti di gennaio. Quasi certamente arriverà un centrocampista, probabilmente difensivo, per dare il cambio a De Roon in alcune situazioni. Gasperini vorrebbe anche un attaccante, ma ci sono valutazioni in corso per Barrow: difficile che non sia un prestito.

ASSALTO A CALDARA - La verità è che l'Atalanta sta lavorando, nemmeno troppo sotto traccia, per arrivare al ritorno del proprio difensore. I soldi arriverebbero dalla cessione di Kulusevski - monetizzabile anche a gennaio, Inter, Juventus e United in particolare - e la valutazione combacia con quanto messo a bilancio dai rossoneri, intorno ai 25 milioni di euro. Altrimenti? Serve comunque un difensore che possa comandare la difesa, non un gregario: è il problema che finora ha avuto l'Atalanta nel sostituire proprio Caldara.

KJAER E ARANA OUT - Sicuramente se ne andrà il danese, assente anche alla cena di Natale. Poi il sudamericano, che si è auto-escluso con l'intervista a Estadio Deportivo, quotidiano sevillano. Entrambi lasceranno quindi un buco da colmare. Ibanez e Barrow meritano un discorso a parte: dovessero arrivare offerte sarebbero sì cedibili, ma solo trovando un eventuale sostituto (quasi) a zero. Altrimenti il rischio è che a febbraio possano ancora essere nella rosa nerazzurra.