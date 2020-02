Il goleador che non ti aspetti: Bani l'oro in attacco del Bologna

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata che ha visto forse il peggior Palacio della stagione, con l'argentino che ha fallito due comode occasioni, il Bologna ha sfruttato, ancora una volta, il suo difensore goleador: Mattia Bani. Quarto gol stagionale per il centrale fiorentino che ha risolto una partita che stava diventando complicata per i felsinei. Il Brescia gli porta molto bene, visto che all'andata, alla sua prima presenza con la maglia rossoblù addosso, trovò il suo primo gol in Serie A, nella sfida vinta 4-3 al Rigamonti. Poi è arrivato il gol contro la Sampdoria il 27 ottobre scorso e infine quello contro il Verona di due settimane fa, prima di ricevere il cartellino rosso che gli ha impedito di essere in campo contro la SPAL.

Mattia Bani rappresenta una delle più belle sorprese di questa stagione per Sinisa Mihajlovic, visto che le reti fatte sono il contorno delle sue ottime prestazioni al centro della difesa del Bologna. Ottima l'intuizione della dirigenza felsinea che lo ha prelevato in estate dal Chievo, dandogli la possibilità di giocare ancora in Serie A, campionato che ha dimostrato di poter giocare senza nessun timore reverenziale.