Il Governo apre alla ripresa della Serie A. Anche per armonizzarsi al contesto europeo

L’apertura che tifosi, media e (gran parte) dei calciatori aspettava. Il governo, tramite le parole del sottosegretario alla Salute, Onorevole Sandra Zampa, ha aperto alla possibilità di una ripresa della Serie A. Con un protocollo rigoroso e stringente, come e forse più di quello attuato in Germania per far ripartire la Bundesliga: “Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspettano. Il via libera ancora non c'è, ma si va verso una buona direzione. Per ora il confronto riguarda l'allenamento individuale, oggi torneranno tutti a discutere del problema e la strada della soluzione è stata immaginata come una sorta di clausura della squadra”, ha detto a Radio Punto Nuovo. Poi, in serata, la replica a Telelombardia: “Per la ripresa abbiamo individuato una strada di enorme sicurezza”.

Parole importanti per il mondo del calcio, alle quali si aggiungono quelle di Silvio Brusaferro, direttore dell’IStituto Superiore di Sanità: “Si cercherà di dare una risposta appropriata e sostenibile, tenendo conto che viviamo in un contesto europeo e quindi dobbiamo cercare - nei limiti del possibile - di armonizzarci ad esso”, il suo pensiero dopo il confronto fra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico.