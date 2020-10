Il governo studia nuove misure anti-Covid: di nuovo a rischio i dilettanti nello sport agonistico

vedi letture

Nella notte il Governo ha discusso con i capi delegazione dei vari partiti il contenuto del prossimo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni per contenere l'aumento dei contagi. Una via che però non dovrebbe prevedere "lockdown" visto che i "cittadini sono stanchi".

Le attività sportive - Per quanto riguarda lo sport, è probabile una stretta sugli sport di contatto di base e a livello agonistico gestiti da società dilettantistiche. Un sacrificio che consentirebbe di mantenere aperte le scuole. Si discute anche sulla possibilità di una nuova chiusura per piscine, palestre e circoli, oltre che la stretta su eventi e manifestazioni pubbliche, la serrata provvisoria dei negozi non essenziali e delle sale da gioco.