Il Guardian inserisce Castrovilli e Kulusevski fra le rivelazioni del 2019

© foto di Federico De Luca

Sul finire del 2019 il quotidiano inglese The Guardian ha stilato la formazione degli undici giocatori rivelazione del calcio internazionale. Spazio alla Serie A con due giocatori presi in esame: Gaetano Castrovilli della Fiorentina e Dejan Kulusevski del Parma. Sul viola il quotidiano evidenzia "il 75% di dribbling riusciti", mentre lo svedese di origini macedone è il giocatore che ha creato più occasioni pericolose nei primi cinque campionati maggiori in Europa secondo solo a Kevin De Bruyne del City. Di seguito l'undici completo delle rivelazioni del 2019:

Gautier Larsonneur (Brest); Fabien Centonze (Metz), Fikayo Tomori (Chelsea), Caglar Soyuncu (Leicester), Davis (Bayern Monaco); Camavinga (Rennes), Castrovilli (Fiorentina), McTominay (Manchester United); Kulusevski (Parma), Chouiar (Dijon), Osimhen (Lille).