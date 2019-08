Il Maurito della discordia e il triangolo con Juve e Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi ha in testa la Juventus ma la Juventus ha Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain in casa. Così la Roma lo tenta e lui riflette anche se lo stallo tra Edin Dzeko e l'Inter blocca l'affare. Così si inserisce il Napoli, tra un'idea di uno scambio con Lorenzo Insigne e un'offerta cash per Maurito. Il problema è che in casa ora c'è Arkadiusz Milik che poteva andare al Betis o al Monaco che hanno però guardato verso altri obiettivi. Così Icardi resta un rebus e la soluzione meno impossibile resta quella del triangolo. Che sblocchi le situazioni di cui sopra: Dzeko che va all'Inter, così la Roma prende Higuain e la Juve è libera di andare su Icardi a patto che il PSG ceda Neymar al Barcellona o al Real Madrid e possa così andare su Dybala. Semplice? Mica tanto... Il tempo stringe, latita. Per affari così non servon certo solo due scartoffie ma sono da curare nei dettagli i capitoli relativi agli aspetti legali, ai diritti d'immagine, ai compensi degli intermediari, degli agenti, di chi da mesi segue e cura le varie ipotesi. La certezza, per adesso, resta una soltano. Icardi all'Inter non resterà. Almeno per giocare. Perché c'è pure l'ipotesi, remota, e che tutte le parti coinvolte direttamente o indirettamente, vogliono evitare: Maurito fuori rosa. Minusvalenza e capitale disperso annesso, per non parlare della carriera.