Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

Continua la clamorosa marcia in trasferta per il Lecce di Liverani, che in casa non ha ancora vinto ma che lontano dal Via del Mare ha conquistato ben 11 punti sui 14 totali. Dopo aver vinto sui campi del Torino e della SPAL, è riuscito nell'impresa di violare il Franchi, risalendo la classifica e dimostrando di avere, non solo carattere, ma anche una qualità atipica per una neopromossa. Nella partita di questa sera è stata anche la prima volta in stagione in cui la squadra non ha subito reti, altro passo in avanti che potrebbe rivelarsi fondamentale per lotta alla salvezza. Il tecnico dei salentini punta forte sul gioco e la squadra lo segue senza se e senza ma. Se da una parte la forza del gruppo è quella che anche l'allenatore ha voluto sottolineare a fine partita, si vede benissimo la mano di Liverani, che dopo una bellissima cavalcata partita dalla C, sta dimostrando tutto il proprio valore anche nel massimo campionato.