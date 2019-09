Il Manchester United mette nel mirino Allegri per il dopo Solskjaer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri nel mirino del Manchester United. Secondo la stampa britannica, il tecnico livornese ex Juventus sarebbe il primo sulla lista dei Red Devils in caso di esonero di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils sono al momento ottavi in classifica di Premier League, "forti" di due vittorie, due pareggi e due sconfitte in sei partite.