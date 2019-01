© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il colpo di testa, una straordinaria sentenza. Un qualsiasi cross in area di rigore, quando Leonardo Pavoletti è presente all'interno della stessa, diventa una potenziale occasione da rete, un pericolo per le difese avversarie. Stavolta, a pagare le conseguenze è stato l'Empoli, contro cui l'ariete toscano ha firmato il suo 42o centro in Serie A. Ventuno di questi quarantadue gol sono arrivati grazie alle inzuccate di testa. Un marchio di fabbrica, una vera e propria sentenza.