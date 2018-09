Il mercato che verrà. Le proposte della FIFA sulle regole per gli agenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importanti novità in vista per quanto riguarda i metodi e le modalità di gestione del calciomercato, secondo quanto emerge da un comunicato della Fifa. Questi i punti sulla proposta di regolamentazione della posizione e dei compensi degli agenti:

- Creazione di una cassa di compensazione per gestire i trasferimenti con l'obiettivo di proteggere l'integrità del calcio ed evitare condotte fraudolente. Questo assicurerà il buon funzionamento del sistema tramite la centralizzazione e la semplificazione dei pagamenti associati ai trasferimenti, come per esempio contributo di solidarietà, premio di formazione, commissioni agli agenti e potenzialmente i corrispettivi dei trasferimenti.

- Nuove e più ferree regole per gli agenti, da stabilire con un accordo sui principi dell'introduzione di restrizioni sulla compensazione e la rappresentanza, del pagamento delle commissioni attraverso la cassa di compensazione e della registrazione degli agenti attraverso il Transfer Matching System. Lo sviluppo di queste proposte è stato anche seguito da un lungo processo di consultazioni con un rappresentativo gruppo di agenti.