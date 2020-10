Il mercato delle Eurorivali: Club Brugge, un immobilismo che lascia perplessi

Girone F: Borussia Dortmund, Zenit, Lazio, Club Brugge

L'obiettivo è essere la mina vagante del gruppo e provare a far saltare il banco. Pochissimi movimenti, quasi tutti in uscita e in prestito, un solo arrivo di spessore: Noa Lang, esterno sinistro offensivo in prestito dall'Ajax. I titolari, però, saranno sempre gli stessi, e forse serviva qualcosa di più per disputare degnamente la Champions League.

L'undici tipo (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli, Ricca; Vanaken, Rits, Vormer; Diatta, Krmencik, De Ketelaere.

Acquisti

Noa Lang (as, Ajax) prestito

Cessioni

Erhan Masovic (dc, Bochum) gratuito

Karlo Letica (p, Sampdoria) prestito

Lois Openda (a, Vitesse) prestito

Kaveh Rezaei (a, Charleroi) prestito

Thibault Vlietinck (ad, Leuven)