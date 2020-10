Il mercato delle Eurorivali: CSKA Sofia, Keita e Penaranda rinforzi di qualità

vedi letture

Girone A: Roma, Cluj, Young Boys, CSKA Sofia

Sulla carta è la squadra che dovrebbe dare meno problemi alla Roma di Fonseca. L'ultimo giorno di mercato ha portato in dote due giocatori in prestito dal Watford: gli attaccanti Jerome Sinclair e Adalberto Penaranda, ex Udinese.

Il colpo - Jules Keita: guineano, classe 1998, ha fatto vedere ottime cose in Francia, sia con la maglia del Lens che con quella del Dijon. In Bulgaria avrà la possibilità di giocare e mettersi in mostra anche in ambito continentale.

L'undici tipo (4-2-3-1): Busatto; Turitsov, Antov, MATTHEIJ, Geferson; YOUGA, Sankharé; Yomov, Rodrigues, KEITA; PENARANDA.

Acquisti

Dimitar Evtimov (p, Accrington) gratuito

Amos Youga (m, Le Havre) gratuito

Jurgen Mattheij (Sparta Rotterdam) gratuito

Jules Keita (as, Lens) prestito

Thibaut Vion (Chamois Niort) gratuito

Adalberto Penaranda (a, Watford) prestito

Jerome Sinclair (a, Watford) prestito

Cessioni

Evandro (as, Fehervar) 600.000 euro

Kristiyan Malinov (m, Leuven) 400.000 euro

Edwin Gyasi (ad, Samsunspor) gratuito

Vurnon Anita (m, Waalwik) grautito

Ivan Mitrev (a, Litex Lovec) gratuito