Il messaggio di Allegri e l'occasione di Paulo Dybala

Mercoledì c'è la Champions League, ma Allegri contro il Sassuolo lancia il tridente pesante. Più che pesante: Dybala e CR7 a supportare Mandzukic, insostituibile in questo avvio di stagione della Juventus. Fuori gli attaccanti "di supporto", gli esterni e i fantasisti: solo panchina Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi. E se per i tre può essere un viatico verso un posto da titolare a Valencia, la gara delle 15 è soprattutto l'occasione di Paulo Dybala.

Ingrigito in questa prima parte di stagione, l'argentino ha vissuto dalla panchina l'intera partita contro la Lazio e contro il Parma è sceso in campo soltanto nei dieci minuti finali. Poca roba, per il numero 10 della Juventus. Che, senza guardare a Valencia, ha contro il Sassuolo la possibilità che può coesistere con Cristiano Ronaldo, confermando che il feeling non si ferma ad allenamenti e social network. Come giocherà, la Juve, lo scopriremo: sulla carta un 4-3-3, possibile che Dybala agisca da trequarti alle spalle della coppia formata dal portoghese e dal croato. Di certo, il messaggio è chiaro e il classe '93 di Laguna Larga deve coglierlo.