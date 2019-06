Il Milan ai milanisti: Elliott e Maldini vogliono Costacurta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ribadisce: tra le figure che Paolo Maldini vorrebbe coinvolgere nel proprio staff, se accetterà il nuovo incarico, c’è quella di un club manager. L’idea sarebbe quello di proporlo ad Alessandro Costacurta, con cui ha condiviso 21 stagioni da calciatore. Per Billy si tratterebbe del secondo ritorno: conclusa la carriera da giocatore fu collaboratore tecnico del Milan 2007-08, lavorando con Ancelotti e Tassotti. La proposta è già stata recapitata e probabilmente la risposta sarebbe affermativa. In questo modo Elliott amplierebbe la rosa dei milanisti presenti in società.