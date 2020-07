Il Milan avrebbe meritato di più: tutti gli expected goals del 29esimo turno

vedi letture

Come sarebbero dovuti finire i match del 29esimo turno in base alle occasioni costruite? Grazie all'aiuto di 'undestat.com', vi proponiamo la classifica degli expected goals (indice sempre più utilizzato e affidabile per analizzare la pericolosità offensiva delle squadre) dei match andati in scena tra martedì e giovedì. In basso il grafico.