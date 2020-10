Il Milan e il tentativo di fuga contro la Roma. Con Calhanoglu recuperato

Il Milan viaggia sulle ali dell’entusiasmo e proverà stasera a blindare il primo posto e ad allungare in classifica. In caso di successo i rossoneri inizieranno ad accumulare un certo vantaggio nei confronti delle inseguitrici ma soprattutto proveranno a staccare la Roma, una delle prime concorrenti per un posto in Champions. Non sarà semplice perché i giallorossi sono in un buon momento di forma e la squadra di Fonseca sarà difficile da battere. La buona notizia per Stefano Pioli è il recupero lampo di Hakan Calhanoglu. Il trequartista ieri ha svolto allenamento in gruppo, oggi dovrebbe rientrare tra i convocati e stasera addirittura potrebbe giocare contro la Roma. “Ogni partita è importante, abbiamo cominciato bene e dobbiamo continuare così”, ha spiegato Stefano Pioli in conferenza. Il Milan è reduce da 21 risultati utili consecutivi, e ha collezionato 8 vittorie di fila da inizio stagione: “Affrontiamo un avversario forte che nelle ultime 6 trasferte ne ha vinte 5. Un avversario che assomiglia al Milan, hanno confermato un allenatore che ha fatto bene al primo anno in Italia, hanno inserito giovani forti come Kumbulla, hanno preso un giocatore importante come Pedro. Una squadra ambiziosa ma lo siamo anche noi, sarà una partita aperta".

Per il Milan è stato importante ampliare la rosa per competere su più fronti, e dopo un turnover ragionato in Europa League, contro la Roma dovrebbero giocare gli stessi undici che hanno vinto contro l’Inter nel derby: “Era importante alzare la competitività e prendere giocatori giovani e forti. La proprietà è stata brava ad inserire giocatori che ci stanno alzando il livello, tutti sanno che rendendo meglio del proprio compagno avranno la possibilità di essere scelti. 5 cambi ci danno tante possibilità, mai come adesso si possono cambiare le partite. È importante chi scende in campo dall'inizio ma anche chi entra in corsa", ha spiegato Pioli.