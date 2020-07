Il Milan ferma anche il Napoli. Gol ed errori: Al San Paolo finisce 2-2

Un pareggio che serve più al Milan che al Napoli. Un 2-2 che è specchio fedele di una gara divertente, in cui si sono alternati errori e belle giocate e che, tutto sommato, ha confermato il buon momento di forma della due squadre. Confronto aperto e acceso nel posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A, una gara in cui il Napoli non è riuscito a finalizzare le tante occasioni create e ha pagato qualche ingenuità di troppo, soprattutto quelle di Maksimovic.

Primo tempo - Subito divertente la partita, anche perché è entrato subito in partita Dries Mertens. Nei primi 20 minuti l'attaccante belga ha creato due ghiotte occasioni, di cui una servita a Callejon su un piatto d'argento, e in entrambi i casi Donnarumma s'è opposto da grande portiere. Poi, dopo il tiro dello spagnolo, la svolta che non ti aspetti perché alla prima vera occasione a disposizione è stata brava la squadra di Pioli a sbloccare la partita, con Theo Hernandez che ha scaraventato in rete il bel pallone fornito da Rebic.

Nei minuti successivi alla rete dello 0-1, il Milan è sembrato in gestione del vantaggio. E' servito un errore di Donnarumma su una punizione dalla trequarti di Insigne di facile lettura per permettere a Di Lorenzo, a due passi dalla linea di porta, di pareggiare e permettere al Napoli di rientrare negli spogliatoi in parità.

Secondo tempo - Copione opposto ma stesso risultato nel secondo tempo. Dopo un quarto d'ora è stato il Napoli a mettere la testa avanti, con Mertens bravo a capitalizzare l'unica giocata positiva di serata di Callejon e a battere Donnarumma anche grazie a una deviazione.

Come accaduto nel primo tempo, dopo il gol la squadra in vantaggio è sembrata in pieno controllo del match. E infatti il Napoli, nei 10 minuti successivi, ha controllato il vantaggio senza troppe difficoltà, salvo poi al 71esimo commettere l'errore che non ti aspetti, il secondo di Maksimovic in partita. Il difensore serbo ha colpito Bonaventura in area e ha regalato al Milan un calcio di rigore, che Kessiè ha tramutato in gol.

Dopo il pareggio tanti cambi, un espulsione (quella di Saelemaekers) e soprattutto un Napoli che ha provato fino alla fine a rimettere la testa avanti. Senza riuscirci: al San Paolo è finita 2-2.

