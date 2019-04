Il Milan si gioca la stagione. Gattuso vuole sfatare il tabù dei big match

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan vuole ripartire dalla prestazione offerta contro la Juve per battere la Lazio, in quello che si preannuncia un vero e proprio spareggio Champions con i biancocelesti: “Mi accontenterei di vedere la prestazione vista contro la Juve, ovviamente senza certi errori. Voglio vedere la stessa mentalità di una settimana fa", ha affermato il tecnico Gattuso in conferenza. Un Milan dunque che ripartirà con lo stesso modulo e gli stessi uomini che hanno messo in difficoltà la Juve. Il 433 dà maggiori garanzie, e probabilmente l’unico ballottaggio riguarda la difesa con Zapata che potrebbe prendere il posto di Musacchio, mentre per il resto sarà confermato lo stesso undici di Torino. “Suso ha fatto bene contro la Juve, mi piacerebbe rivedere la sua qualità perchè ci può dare una grandissima mano. Dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto con la Juve. E’ una gara importante per la classifica. Dobbiamo giocare una gara gagliarda, dobbiamo tenere botta e giocare bene tecnicamente. Loro ti fanno perdere tante energie e quindi dobbiamo essere pronti a battagliare". E stasera l’energia del Milan potrebbe essere proprio la spinta in più che potrebbe fornire lo stadio San Siro, in quanto sono previsti più di 60 mila spettatori.

Il Milan però ha un problema con le big. Fino ad oggi ha perso o pareggiato gli scontri diretti in campionato, vincendo in un anno solamente contro Roma e Atalanta. Solo 11 punti con le prime otto in classifica, su 36 a disposizione (collezionando in totale 5 sconfitte, 5 pareggi e solo 2 vittorie). Inoltre per il Milan è fondamentale ottenere un successo con la Lazio per andare avanti negli scontri diretti, poiché il match d’andata si era concluso con un pareggio. “La Lazio è una squadra molto fisica, in questo assomiglia alla Juve. Riempiono sempre bene l'area. Domani non basterà solo giocare bene, servirà grande voglia e forza. Dovremo giocare a calcio nel miglior modo possibile. Contro di loro abbiamo fatto sempre fatica a livello fisico", ha concluso l’allenatore del Milan.