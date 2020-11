Il Milan torna su Emerson Royal: riallacciati i contatti col Barça in vista della prossima stagione

vedi letture

Il Milan torna su Emerson Royal. Come sottolinea questa mattina il portale Todofichajes, i rossoneri avrebbero già riallacciato i contatti col Barcellona in vista della prossima stagione. Il laterale brasiliano, attualmente in prestito al Betis, piace molto al dirigente Paolo Maldini e, dopo il primo tentativo degli scorsi mesi, il 'Diavolo' è pronto così a tornare alla carica per l'estate 2021.

In questo 2020-2021 il classe '99 ha collezionato finora cinque presenze con la maglia dei biancoverdi di Siviglia.