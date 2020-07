Il Milan vuole alzare l'asticella, Pioli: "Il prossimo anno il sesto posto non ci basterà"

vedi letture

Gli obiettivi dell'anno prossimo sono uno dei principali focus di Stefano Pioli, tecnico del Milan, nell'ultima conferenza stampa della stagione, alla vigilia della sfida al Cagliari di domani: "Tanti giocatori sono cresciuti e hanno dimostrato le loro qualità. Io ero certo di avere una squadra di qualità, avevamo solo bisogno di tempo e fiducia. Il gioco è cresciuto e ha permesso ai giocatori di crescere e viceversa. Gli obiettivi per l'anno prossimo? Dobbiamo finire bene e fare punti anche domani sera. Siamo stanchi sia mentalmente che mentalmente, purtroppo non potremo migliorare la classifica, ma abbiamo il dovere di fare bene anche domani. Quello che non abbiamo raggiunto quest'anno dobbiamo raggiungerlo l'anno prossimo, il sesto posto non sarà il nostro obiettivo. Se spero di avere Ibra? Sì".