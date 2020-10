Il Ministro dell'Economia Gualtieri: "Decreto Ristori da 5,4 miliardi di euro. Ecco le modalità"

vedi letture

Il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, durante la conferenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato delle misure di emergenza. "È un decreto che mobilità circa 5,4 miliardi di indebitamento netto. È contrassegnato da rapidità ed efficacia, siamo consapevoli che le misure restrittive hanno costretto molti esercenti a cambiare piani e prospettive, abbiamo scelto modalità più semplici e rapide di ristoro, rafforzando rispetto al passato. Il contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente senza fare domanda per chi lo aveva avuto in precedenza, per la metà di novembre cercheremo di avere tutti i bonifici operati dall'agenzia delle entrate. Gli importi medi sono significativi, più alti rispetto a quelli precedentemente effettuati. Un meccanismo semplice, rapido ed efficace, anche per chi non ha avuto un contributo a fondo perduto. In parallelo abbiamo rafforzato gli affitti per tre mensilità, estendendo oltre i 5 milioni di euro di fatturato. Sospensione dell'IMU, dei contributi previdenziali, poi sei nuove settimane di cassa integrazione. Alberghi, taxi e NCC sono inseriti nel contributo a fondo perduto".