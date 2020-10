Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli: "Voglio ringraziare chi ha protestato in piazza"

Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha parlato a margine della conferenza stampa di Giuseppe Conte. "Voglio ringraziare quelli che sono andati in piazza a protestare contro il DPCM, segnalano la voglia degli italiani di continuare a produrre, di dare lavoro ai dipendenti, di continuare l'attività. Non ci sono operatori economici di Serie A o di Serie B. Dobbiamo produrre piccole limitazioni per non riportare il paese in un lockdown impossibile da sopportare, ma dovevamo intervenire con ristori che arrivassero fra qualche mese. Dovevamo far arrivare sui conti correnti per chi riduce le attività, o le chiude fino a novembre, dei soldi veri. Senza fare domande o istruttorie, con un coefficiente moltiplicativo per quei settori chiusi completamente, come palestre e piscine, teatri e cinema. L'importo del decreto rilancio viene raddoppiato".