Il mondo del mercato mondiale attorno a Barcellona: Messi, Vidal e Suarez al centro

vedi letture

Il mondo del mercato internazionale gira attorno a Barcellona. Attesa forse già oggi la decisione definitiva da parte di Lionel Messi e contrariamente a tutto quello che è stato il percorso di questi giorni, sembra concretizzarsi sempre di più la possibilità di una permanenza fino alla scadenza del 2021 in Catalogna. Il rischio di una battaglia legale pare aver convinto le parti a perderlo a zero, il rischio è che il Manchester City debba rinunciare al sogno Messi. Intanto Arturo Vidal oggi dovrebbe ricevere la rescissione da parte dei catalani: lo aspetta l'Inter, il cileno avrebbe rinunciato alla buonuscita pur di andare subito da Antonio Conte. Infine Luis Suarez: la questione passaporto (per l'Italia risulterebbe extracomunitario) frena l'ipotesi Juventus che non ha più slot. C'è sempre la possibilità di ottenerlo ma serve tempo. Così Atletico Madrid e PSG preparano il sorpasso, anche se la Juventus è vicina alla definizione economica col giocatore.