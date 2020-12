Il Napoli di Gattuso può sognare come quello di Sarri? Mertens: "Difficile, serve tempo"

vedi letture

Dries Mertens torna a segnare e sorridere. Ma questo Napoli è al livello di Sarri e può sognare lo scudetto: “Difficile. Stiamo ancora cercando di integrare i nuovi, peccato per Osimhen anche perché quando mancano certi giocatori non puoi lavorare in un ceto modo. Con la Roma abbiamo controllato per la partita, ma anche con il Milan lo abbiamo fatto ed è stato un peccato. Ora siamo primi in Europa League, dobbiamo continuare e vediamo dove arriviamo. Dobbiamo capire che siamo forti e dobbiamo voler vincere tutte le partite”.

A breve tutte le parole di Mertens.