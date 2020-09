Il Napoli dilaga col Genoa: prima doppietta in Serie A per Hirving Lozano, 4-0 al San Paolo

Doppietta di Hirving Lozano, la prima in Serie A, e il Napoli cala il poker contro il Genoa. Ennesimo errore in fase di impostazione dei rossoblù, stavolta di Pandev, che consente a Mertens di servire l'ex PSV alle spalle di Goldaniga. Impeccabile la sua definizione in area davanti a Marchetti per il 4-0 al 65'.