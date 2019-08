In casa Napoli (ri)spunta il nome di Everton Soares. Come riporta Sky Sport, l'attaccante del Gremio è tornato infatti di moda sulle scrivanie della dirigenza azzurra. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo rilancio, il club brasiliano chiede tanti soldi per il talento classe 1996, ma i partenopei sembrano fare sul serio e stanno portando avanti i contatti senza sosta.