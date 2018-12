© foto di www.imagephotoagency.it

Come a Bergamo, l'ha decisa Milik. Come a Bergamo, i minuti finali sono stati decisivi. Contro il Cagliari, in un match combattuto fino alla fine, al Napoli è servita una perfetta punizione del centravanti polacco per tornare a -8 dalla Juventus e rinviare, almeno per qualche giorno, l'assegnazione del titolo di squadra campione d'inverno ai bianconeri. Titolo del tutto platonico, ma che se assegnato con così tanto anticipo ha un significato ben preciso. Perché la Juventus con 15 vittorie e un pareggio in 16 partite sta ammazzando il campionato, è il miglior inizio di sempre calcolando non solo la Serie A, ma tutti e cinque i primi campionati europei. Ma è questo un cammino che non ha del tutto scacciato la minaccia Napoli, che stasera alla Sardegna Arena ha dimostrato ancora una volta di non voler alzare bandiera bianca.

Il gol è arrivato al 91esimo. E' arrivato da un Milik che ci ha provato per tutta la ripresa e che dopo stasera con otto reti diventa il migliore marcatore in Serie A del Napoli. Un gol che consegna ai partenopei la dodicesima vittoria in sedici partite e ridà il sorriso al centravanti polacco, che martedì sera ad Anfield - più o meno nello stesso momento del match - ha avuto la palla qualificazione, ma in quella occasione è stato neutralizzato da uno strepitoso Alisson.