Il Napoli prepara il ricorso: prenotazioni ed e-mail per dimostrare che voleva giocare

vedi letture

Il Napoli lavora per ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo, che ieri ha comminato agli azzurri il 3-0 a tavolino per la mancata presentazione in occasione della gara contro la Juventus. I legali, guidati dall'avvocato Grassani, sono pronti all'appello in Corte Sportiva, per sostenere la tesi che la causa di forza maggiore, stanti le indicazioni dell'Asl, in realtà vi fosse.

Le prove. Nei documenti che il Napoli esibirà, fa sapere Sky Sport, non soltanto il carteggio con le aziende sanitarie, già ampiamente approfondito dal dott. Mastrandrea. Potrebbero essere infatti i video delle rifinitura e le mail con l'hotel torinese dove la squadra avrebbe dovuto soggiornare, così come dimostrato che il pullman degli azzurri fosse già a Torino e il volo charter già caricato. Oltre alla prenotazione dei tamponi per la domenica mattina nel capoluogo piemontese. Tutto volto a dimostrare che il Napoli quella partita l'avrebbe voluta giocare, ma non ha potuto farlo per l'impedimento dell'Asl.