Il Napoli punti ancora su Lozano, parola di Ancelotti: "Il prossimo anno sarà un'altra cosa"

vedi letture

Carlo Ancelotti e la prima stagione al Napoli di Hirving Lozano. L'attuale manager dell'Everton ne ha parlato nel corso di una intervista a 'Radio Rai'. "Per me rimane un ottimo attaccante e un ottimo giocatore in generale. L'adattamento, il primo anno, va messo sulla bilancia. L'anno prossimo sarà un'altra cosa", ha detto Ancelotti che un anno fa scelse Lozano per l'attacco del suo Napoli. Nella prima stagione il giocatore messicano non ha reso secondo le aspettative.

Clicca qui per l'intervista integrale a Carlo Ancelotti