Il Napoli raddoppia: 2-0 al Liverpool firmato da Llorente di rapina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il vantaggio targato Mertens, arriva anche il raddoppio del Napoli che mette dunque in archivio la vittoria contro il Liverpool! Errore in impostazione di Van Dijk che, pressato, finisce con il fornire una sorta di assist involontario per Fernando Llorente. Lo spagnolo brucia sul tempo Robertson e il portiere Adrian, realizzando dunque il 2-0 per i suoi!