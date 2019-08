Il Napoli sogna Icardi-James: nuovi contatti tra il colombiano e Ancelotti

© foto di Image Sport

La suggestione è di quelle prepotenti, a maggior ragione perché è stato già bloccato Hirving Lozano. James Rodriguez più Mauro Icardi, una pazza idea del Napoli, che a quel punto metterebbe a segno tre colpacci in attacco. Una notizia, riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che avrebbe senso soltanto se il Real Madrid aprisse al prestito per James. Il colombiano resta un obiettivo concreto, attualissimo, a maggior ragione dopo la panchina riservatagli da Zidane in Liga. Ma il problema è sempre lo stesso: Florentino Perez vuole cederlo solo a titolo definitivo.

Contatti in corso - Che quello di James sia un nome che ancora scalda il Napoli lo si deduce dal fatto che il calciatore non ha mai smesso di sentire gli Ancelotti. In primis Carlo, che per lui - si legge - è come un padre. Poi Davide, al quale l'ex Monaco è assai amico per analogie anagrafiche, con il quale James s'è scambiato tanti messaggi in questo periodo. El Bandido cova il desiderio di vestirsi d'azzurro, ma De Laurentiis attende un segnale da Madrid. Lì è al lavoro Jorge Mendes, agente del numero 10 sudamericano, che sta provando a capire se ci saranno mutamenti nei prossimi 15 giorni in casa Real. Se non dovessero esserci, spingerebbe fortemente per il Napoli.