Il Napoli su Almendra del Boca Juniors. Costi e dettagli dell'operazione

© foto di Federico De Luca

Tutto sui giovani. È questa la linea imposta da Aurelio De Laurentiis per il mercato del Napoli e - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non saranno ammesse deroghe. Insomma, la politica del club non subirà variazioni, Cristiano Giuntoli sa come muoversi e su quali obbiettivi puntare.

In questo senso, Augustin Almendra del Boca Juniors - appena 19 anni - intriga parecchio. L'affare - si legge - è alla portata del Napoli che con una decina di milioni di euro potrebbe convincere il Boca Juniors a cederglielo, nonostante la clausola rescissoria di 20 milioni.

In pratica, al club argentino verrebbe garantita una serie di bouns, legati ai risultati e alla partecipazione del ragazzo, in modo da avvicinarsi alla cifra della clausola. Su Almendra, tuttavia, sta puntando forte anche il Monaco, ma Giuntoli s’è garantito un po’ di tempo per valutare bene l’operazione.