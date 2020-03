Il nuovo calendario del Parma: a porte chiuse anche in casa con l'Inter

Quattro gare in un marzo intenso per il Parma per cui si prospettano due partite a porte chiuse. Subito con la SPAL, nella gara che riaprirà le danze del campionato di Serie A, il 22 invece contro l'Inter per la formazione di Roberto D'Aversa che recupererà la gara contro il Torino il 18 marzo.

8 marzo Parma-SPAL

14 marzo Genoa-Parma

18 marzo Torino-Parma

22 marzo Parma-Inter

6 aprile Hellas Verona-Parma

11 aprile Parma-Fiorentina

19 aprile Roma-Parma

22 aprile Parma-Bologna

26 aprile Milan-Parma

3 maggio Parma-Sampdoria

10 maggio Parma-Napoli

13 maggio Brescia-Parma

17 maggio Parma-Atalanta

24 maggio Lecce-Parma