Il nuovo calendario della Roma: Milan a porte chiuse. Inter in mezzo all'Europa?

La Roma non giocherà questo week-end e avrà più tempo per preparare la sfida al Siviglia che si giocherà in Andalusia. Tempo di Europa League, poi doppietta a porte chiuse all'Olimpico contro Sampdoria e proprio con il club iberico. A chiudere il marzo senza tifosi, la trasferta di San Siro in casa del Milan.

12 marzo: Siviglia-Roma

15 marzo: Roma-Sampdoria

19 marzo: Roma-Siviglia

22 marzo: Milan-Roma

5 aprile: Roma-Udinese

9 aprile: quarto di finale andata Europa League*

11 aprile: Napoli-Roma

16 aprile: quarto di finale ritorno Europa League*

19 aprile: Roma-Parma

22 aprile: Brescia-Roma

26 aprile: Roma-Hellas Verona

30 aprile: semifinale di andata Europa League*

3 maggio: Roma-Inter

7 maggio: semifinali di ritorno Europa League*

10 maggio: SPAL-Roma

13 maggio: Roma-Fiorentina

17 maggio: Torino-Roma

14 maggio: Juventus-Roma

27 maggio: finale di Europa League*