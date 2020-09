Il nuovo Genoa 2020/21: tanti acquisti, nessuno titolare. Maran riparte dal 3-5-2

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

IL NUOVO GENOA - Debutto casalingo per il Genoa di Rolando Maran. Lo scherma sarà lo stesso della passata stagione, il 3-5-2. In porta ci sarà Mattia Perin mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Biraschi, Zapata e Masiello. In cabina di regia Schone sembra favorito su Badelj mentre le mezzali potrebbero essere Sturaro e Behrami con Ghiglione e uno fra Czyborra e Ankersen sulle fasce. In attacco Pinamonti potrebbe far coppia con Pandev.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Ankersen; Pandev, Pinamonti.

QUELLO CHE MANCA - Fari puntati sul centravanti, probabilmente doppio: in ballo ci sono la conferma di Antonio Sanabria e il ritorno di Leonardo Pavoletti. Da capire il futuro di Criscito e Schone. A proposito di ritorni eccellenti: a centrocampo si valuta quello del General, Tomas Rincon, oggi al Torino dove al momento non sembra al centro del progetto. Occhi in casa Inter: piace Ranocchia.