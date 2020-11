Il "nuovo Rabiot" piace in Francia: "Potente, duttile, finalmente maturo. Promette bene"

La crescita di Adrien Rabiot non passa inosservata e se ne stanno accorgendo anche in Francia. Didier Deschamps gli sta dando fiducia in Nazionale e il centrocampista della Juventus lo ha ripagato con ottime prestazioni. France Football ne traccia un ritratto entusiasta: "Abbiamo visto le prestazioni negli ultimi mesi alla Juventus, quindi non siamo rimasti sorpresi dalla qualità mostrata con i Bleus. La sua forma fisica, la potenza, la partecipazione al gioco, la capacità di adattarsi a diverse posizioni e alle istruzioni dell'allenatore... la Francia ha in qualche modo scoperto un nuovo Adrien Rabiot. A 25 anni è maturato: il passato non sarà mai dimenticato, ma il futuro sembra promettente".