Il Parma ingrana la quarta: super Cornelius e Kulusevski piegano 4-1 il Genoa a Marassi

Un Parma straripante quello che questa sera si è presentato al "Ferraris" di Genova. La formazione di Roberto D'Aversa, dopo il pari nel recupero contro il Torino ha trovato un successo importante contro il Genoa e ha agganciato il Milan al settimo posto in classifica. Passo falso per la squadra di Nicola che riprende il campionato come peggio non avrebbe immaginato.

Le formazioni - Davide Nicola si affida al 3-5-2 con la garanzia Pandev in avanti supportato da Favilli. A centrocampo Cassata vince il ballottaggio con Behrami per un posto al fianco di Schone e Sturaro mentre sulle corsie laterali spazio a Biraschi e Criscito. In difesa davanti a Perin c’è il trio formato da Romero, Soumaoro e Masiello. Roberto D’Aversa cambia tre elementi rispetto alla sfida pareggiata contro il Torino. In porta c’è Sepe mentre sulla destra out Darmian che lascia spazio a Laurini mentre Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo completano il pacchetto arretrato. A centrocampo ci sono Hernani e Brugman al posto di Scozzarella e Kucka mentre è confermato Kurtic. In attacco il tridente formato da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

La sblocca Cornelius - Dopo un inizio molto bloccato, con le due formazioni che affrontano la tradizionale fase di studio, il Parma sfiora il gol al quarto d’ora ma Gervinho da ottima posizione ciabatta e mette sul fondo. Al 18’ il punteggio si sblocca. Traversone insidioso dalla destra di Hernani che viene bucato su cui viene sorpresa la retroguardia rossoblu. In agguato c’è però Cornelius che non ha problemi a gonfiare la rete alle spalle di Perin. La risposta rossoblu non si fa attendere con Schone che scodella un pallone buono dal lato destro dell’area per Favilli ma l’attaccante rossoblu non inquadra lo specchio della porta.

Il Parma prende il largo - Al 27’ bella discesa di Gervinho sulla sinistra che lascia a Gagliolo. Il suo cross è per la girata di Cornelius ma Perin salva tutto. Sul capovolgimento di fronte Sturaro dal limite dell’area calcia e trova la deviazione di braccio di Iacoponi. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: dal dischetto Criscito che chiama Sepe al secondo rigore neutralizzato in pochi giorni. Alla mezzora ecco il raddoppio emiliano con l’ennesimo cross di Hernani dalla sinistra per Cornelius che anticipa Romero sul vertice destro dell’area piccola e in diagonale infila con un tunnel Perin.

La riapre Iago Falque, la chiude Kulusevski - La ripresa si apre con una conclusione di Pandev dal limite dell’area ma Sepe segue la traiettoria del pallone e lo blocca senza problemi. Al settimo minuto il Parma cala il tris con un cross di Laurini ancora per Cornelius che anticipa Romero e infila di testa ancora una volta Perin. Al quarto d’ora ancora un nuovo rigore per i padroni di casa, questa volta per tocco di mani di Laurini. Dal dischetto c’è Iago Falque che spiazza Sepe. Il Genoa prende coraggio e al 21’ Schone trova Sturaro in area di rigore ma la sua conclusione si perde sul fondo. Nel finale il Genoa spinge ma il Parma trova il gol del 4-1 con Kulusevski.

