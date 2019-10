© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Franceschi, presidente del Belgrano, ha confermato l'accordo con il Genoa per la cessione del talento Bruno Amione: "Non è stato ancora ceduto ufficialmente perché è ancora minorenne e non sarebbe possibile portare a compimento il suo trasferimento. Però l'interesse del Genoa è reale ed esiste un accordo col club", riporta Il Secolo XIX..