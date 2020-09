Il presidente dell'Argentinos Juniors ammette: "Vera-Torino? Siamo in un vicolo cieco"

vedi letture

Cristian Malaspina, presidente dell'Argentinos Juniors, ha parlato a Radio Colonia dell'interessamento da parte del Torino per il regista Fausto Vera: "Con il Toro siamo in impasse, in un vicolo cieco: non siamo riusciti a risolvere una questione economica e la trattativa si è fermata. Parliamo anche con altri club, non sarà semplice trattenerlo perché sicuramente arriverà un'offerta". A riportarlo è TorinoGranata.it.